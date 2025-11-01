ECONOMIE
Carney zegt aan Trump excuses te hebben aangeboden na reclame

Economie
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 9:29
anp011125067 1
GYEONGJU (ANP/BLOOMBERG) - De Canadese premier Mark Carney heeft bevestigd dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de Amerikaanse president Donald Trump vanwege een televisiereclame tegen importheffingen. Carney zei daarnaast bereid te zijn om te onderhandelen over een betere handelsdeal met het buurland.
"Ik heb mijn excuses aangeboden aan de president", zei Carney zaterdag tegen verslaggevers in het Zuid-Koreaanse Gyeongju, waar hij een top bijwoonde. Carney zei dat hij de reclame had gezien voordat deze werd uitgezonden en de premier van de Canadese provincie Ontario, Doug Ford, had gevraagd om er niet mee door te gaan. "Het is niet iets wat ik zou hebben gedaan", aldus Carney over de reclame.
Trump zette eind vorige maand de handelsonderhandelingen met Canada stop vanwege een Canadese reclamespot waarin de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan zich negatief uitspreekt over importtarieven. Trump noemde de reclame "nep" en "frauduleus".
