Carney zegt aan Trump excuses te hebben aangeboden na reclame

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 9:29
GYEONGJU (ANP/BLOOMBERG) - De Canadese premier Mark Carney heeft bevestigd dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de Amerikaanse president Donald Trump vanwege een televisiereclame tegen importheffingen. Carney zei daarnaast bereid te zijn om te onderhandelen over een betere handelsdeal met het buurland.
"Ik heb mijn excuses aangeboden aan de president", zei Carney zaterdag tegen verslaggevers in het Zuid-Koreaanse Gyeongju, waar hij een top bijwoonde. Carney zei dat hij de reclame had gezien voordat deze werd uitgezonden en de premier van de Canadese provincie Ontario, Doug Ford, had gevraagd om er niet mee door te gaan. "Het is niet iets wat ik zou hebben gedaan", aldus Carney over de reclame.
Trump zette eind vorige maand de handelsonderhandelingen met Canada stop vanwege een Canadese reclamespot waarin de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan zich negatief uitspreekt over importtarieven. Trump noemde de reclame "nep" en "frauduleus".
Extra importheffing
"Ik ben degene die in mijn rol als premier verantwoordelijk is voor de relatie met de president van de Verenigde Staten", zei Carney.
Trump heeft ook gedreigd met een extra importheffing voor Canada van 10 procent. De twee landen waren daarvoor juist al een tijdlang in gesprek over een mogelijke deal. Officieel heeft Trump Canada een importheffing van 35 procent opgelegd, maar het merendeel van de Canadese export naar de Verenigde Staten is vrijgesteld vanwege een handelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada (USMCA). Staal en aluminium vallen niet onder die uitzondering, en de auto-industrie slechts gedeeltelijk.
Canada heeft van alle landen nog steeds de beste handelsdeal met de VS, volgens Carney. "En we staan klaar om over een nog betere deal te onderhandelen voor beide landen."
