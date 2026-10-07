Een nieuw paspoort? In dit Europese land moet je twee keer zo lang wonen als in Nederland

Vijf jaar in Nederland, tien jaar in Spanje: wie het staatsburgerschap van een ander Europees land wil aanvragen, krijgt te maken met flinke verschillen. Onze kaart laat de verblijfstermijnen in zes landen zien. Maar let op: na die jaren krijg je niet automatisch een paspoort

Hoe lang tot een Europees paspoort?

Vijf jaar wonen in Nederland of tien jaar in Spanje: wie het staatsburgerschap van een ander Europees land wil krijgen, moet vaak geduld hebben. Maar een vast aantal jaren wachten is niet genoeg. Het gaat om een minimale verblijfsduur voordat je voor naturalisatie in aanmerking kunt komen — niet om een gegarandeerd paspoort.ind+1

Een kaart die online rondgaat, laat grote verschillen tussen Europese landen zien. Alleen kloppen verschillende cijfers inmiddels niet meer. Zo staat Duitsland op acht jaar, terwijl de reguliere termijn in 2024 werd verlaagd naar vijf jaar. Zwitserland staat op twaalf jaar, maar vraagt tegenwoordig tien jaar. En Ierland vereist doorgaans vijf jaar meetellend verblijf, geen vier.bundesregierung+2

Vijf of tien jaar?

Dit zijn de reguliere termijnen voor een aantal Europese landen. Bijzondere routes, bijvoorbeeld via een partner of afkomst, kunnen daarvan afwijken.

Land Verblijf vóór de aanvraag Nederland Doorgaans 5 aaneengesloten jaren met een geldig verblijfsrecht. ind Duitsland Doorgaans 5 jaar legaal verblijf. bundesregierung Frankrijk Doorgaans 5 jaar, met uitzonderingen. service-public Ierland 5 jaar meetellend verblijf binnen de afgelopen 9 jaar, waaronder het jaar direct vóór de aanvraag. irishimmigration Spanje Doorgaans 10 jaar legaal, onafgebroken verblijf. mjusticia Zwitserland Doorgaans 10 jaar, plus een permanente verblijfsvergunning en lokale verblijfsvoorwaarden. sem.admin

Je afkomst maakt verschil

Spanje laat goed zien waarom één getal per land misleidend kan zijn. Voor Nederlanders geldt normaal gesproken tien jaar, maar voor onder anderen burgers van Portugal en Ibero-Amerikaanse landen geldt een termijn van twee jaar. Voor bepaalde partners van Spaanse burgers kan één jaar voldoende zijn, mits zij aan de overige voorwaarden voldoen. exteriores

Ook taalvaardigheid, integratie en je verblijfsstatus kunnen een rol spelen. Duitsland stelt bijvoorbeeld eisen aan kennis van het Duits en het zelfstandig kunnen voorzien in je levensonderhoud. Zwitserland stelt daarnaast voorwaarden aan het verblijf in de gemeente en het kanton.bundesregierung+1

De belangrijkste les: de verblijfsduur is slechts de eerste drempel. Daarna volgt de beoordeling van je aanvraag. Een kaart met jaartallen biedt dus een aardige eerste indruk, maar geen betrouwbare aftelklok naar een nieuw paspoort.