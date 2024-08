Centrale bank Libië hervat werk na vrijlaten ontvoerde medewerker

TRIPOLI (ANP/BLOOMBERG) - De centrale bank van Libië gaat weer aan het werk. De organisatie in het Noord-Afrikaanse land had al haar werkzaamheden neergelegd na de ontvoering van een medewerker. Inmiddels is hij weer vrijgelaten en in veiligheid, heeft de centrale bank laten weten in een verklaring op sociale media.

Het gaat om het hoofd IT, die onder meer over fintech en innovatie gaat. Een onbekende groep ontvoerde hem zondagochtend uit zijn huis. Ook andere leidinggevenden bij de centrale bank zouden met ontvoering zijn bedreigd. Daarom waren alle bankhandelingen en de werking van alle afdelingen en het systeem stilgelegd. De organisatie wilde pas weer aan het werk als de medewerker vrij zou zijn.

Nadere details over de ontvoering zijn niet bekend. Het is al langer onrustig rond de centrale bank. Een week geleden omsingelde een groep mannen, van wie sommigen gewapend, het hoofdgebouw van de centrale bank in Tripoli. Volgens lokale media eisten ze het ontslag van de gouverneur van de bank, Seddik al-Kabir. Hij heeft sinds 2012 de leiding en kreeg eerder al kritiek in verband met het beheer van de begroting en de olie-inkomsten van het land.