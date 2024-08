Baanwielrenner Richardson verkrijgt Britse nationaliteit

LONDEN (ANP) - Baanwielrenner Matthew Richardson heeft de Britse nationaliteit verkregen. Hij kwam de afgelopen jaren uit voor Australië. De 25-jarige Richardson is een belangrijke concurrent van Harrie Lavreysen.

"Ik heb de beslissing genomen om mijn hele leven in te pakken en naar de andere kant van de wereld te verhuizen om het volgende hoofdstuk in mijn wielercarrière te beginnen. Met een gevoel van opwinding kondig ik aan dat ik me heb aangesloten bij het Great British Cycling Team", schrijft Richardson op Instagram.

"Deze beslissing komt voort uit het volgen van mijn passie en mezelf naar nieuwe hoogten pushen. Dit gaat niet over het achterlaten van iets, maar over het omarmen van een nieuw hoofdstuk in mijn reis en het najagen van een droom, de droom om te racen voor het land waar ik ben geboren."

Richardson pakte op de Olympische Spelen van Parijs twee keer zilver, op de sprint en keirin. Met de teamsprinters werd hij derde. Op al die onderdelen ging het goud naar Lavreysen.