Centrale bank Verenigde Staten laat rente ongemoeid

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse centrale bank laat de rente in de Verenigde Staten onveranderd, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Vorig jaar kwam de Federal Reserve nog met drie renteverlagingen op rij om zo de economie en arbeidsmarkt te stimuleren. Opvallend is dat vier van de twaalf beleidsmakers het niet eens waren met het rentebesluit.

Het belangrijkste rentetarief in de VS blijft nu op een niveau tussen 3,50 en 3,75 procent. Door de rente onveranderd te houden, gaf de koepel van centrale banken geen gehoor aan oproepen van de Amerikaanse president Donald Trump om de leenkosten te verlagen. Hij wil een lagere rente om de economie te stimuleren, de aandelenmarkt te ondersteunen en de overheid goedkoper geld te laten lenen.

De Fed begon dinsdag aan de tweedaagse beleidsvergadering.