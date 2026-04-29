Voormalig FBI-directeur Comey meldt zich bij rechter in Virginia

ALEXANDRIA (ANP/RTR) - Voormalig FBI-directeur James Comey heeft zich gemeld bij een federale rechtbank in Virginia. Woensdag werd hij aangeklaagd voor onder meer het bedreigen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Comey zegt dat hij onschuldig is en beschuldigingen zal aanvechten. Volgens zijn advocaat gaat het om een wraakzuchtige vervolging. Comey is een tegenstander van Trump. De president noemde hem eerder in een post op sociale media waarin hij sprak over het vervolgen van zijn politieke tegenstanders.

Comey had een foto op Instagram gepost met daarop schelpen die de cijfers "86 47" vormen. Het cijfer 86 zou in straattaal staan voor het wegwerken van iets of iemand en 47 zou refereren aan Trump als 47e president. Comey zei achteraf dat hij wel dacht dat het een politieke boodschap was, maar dat hij niet wist dat het werd geassocieerd met geweld.

Een eerdere zaak, waarin Comey werd beschuldigd van liegen onder ede, werd afgewezen door de rechter.