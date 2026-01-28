Centrale bank VS laat rente onveranderd

De Amerikaanse centrale bank laat de rente in de Verenigde Staten onveranderd, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. In december kwam de Federal Reserve nog met de derde renteverlaging op rij om zo de economie en arbeidsmarkt te stimuleren.

Het belangrijkste rentetarief in de VS blijft nu op een niveau tussen 3,50 en 3,75 procent. De Fed begon dinsdag aan de tweedaagse beleidsvergadering. Het besluit om de rente ongewijzigd te laten zal waarschijnlijk tot kritiek van president Donald Trump leiden. Hij wil dat de Fed de rente verder verlaagt om zo de economie vooruit te helpen.

Het rentebesluit komt te midden van zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed, nadat het ministerie van Justitie voorzitter Jerome Powell dagvaardde vanwege de renovatiekosten van het hoofdkantoor van de centrale bank. Volgens Powell wil de regering-Trump echter druk uitoefenen op de centrale bank om de rente te verlagen.