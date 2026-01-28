Bedrijven waarschuwen jongeren voor desinformatie over kraanwater

DEN HAAG (ANP) - De drinkwaterbedrijven en branchevereniging Vewin waarschuwen jongeren online voor desinformatie over de veiligheid van drinkwater. Uit onderzoek van bureau Motivaction, waaraan bijna 3500 mensen meededen, is naar voren gekomen dat het vertrouwen in de kwaliteit van kraanwater onder jongeren lager is dan onder andere inwoners van Nederland.

De drinkwaterbedrijven melden dat ze "feitelijke, toegankelijke informatie over de kwaliteit van kraanwater, het zuiveringsproces en het toezicht daarop" gaan verspreiden. Daarvoor zijn onder meer video's gemaakt die online worden gedeeld. "We laten de jongeren weten dat we ons kraanwater zeer goed zuiveren, je het dus niet zelf hoeft te filteren, en dat kraanwater goede stoffen zoals mineralen bevat", zegt Annika Gillissen van drinkwaterbedrijf PWN.

Volgens een door Vewin als representatief beoordeeld onderzoek van Motivaction maken zes op de tien jongeren van 18 tot 24 jaar zich soms zorgen over de veiligheid en gezondheid van kraanwater. Dat percentage ligt een stuk hoger dan in andere leeftijdsgroepen. Van die groep maakt 40 procent zich zorgen over de veiligheid van kraanwater. Voor 7 procent van de jongeren geldt dat ze zich grote zorgen maken. Verder vertrouwt ongeveer zeven op de tien jongeren erop dat hun drinkwaterbedrijf open en eerlijk communiceert over de herkomst en kwaliteit van kraanwater. Bij de andere Nederlanders geldt dat voor bijna acht op de tien mensen.

"Ook maakt driekwart van de jongeren zich wel eens zorgen over de beschikbaarheid van kraanwater en ervaren zij de drinkwaterbedrijven als minder transparant", stellen de bedrijven en Vewin. "Tegelijkertijd speelt informatie van sociale media bij deze doelgroep een grote rol in hun beeldvorming. En juist daar zie je de afgelopen jaren video's die suggereren dat kraanwater onveilig is of eerst gefilterd moet worden."