Zwemmers Weertman en Kromowidjojo toegetreden tot Hall of Fame

Sport
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 19:32
anp280126187 1
NIEUWEGEIN (ANP) - Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo zijn toegetreden tot de International Swimming Hall of Fame (ISHOF). Daarmee behoren de voormalige zwemmers tot een select gezelschap Nederlanders dat deze internationale erkenning ontvangt. Maarten van der Weijden, Monique Wildschut, Irene van der Laan en Judith van Berkel gingen hen voor.
Toelating tot de ISHOF is voorbehouden aan sporters met een uitzonderlijke internationale staat van dienst. Daarbij wordt vooral gekeken naar prestaties op het hoogste niveau, met olympische titels, wereldrecords en internationale medailles als belangrijkste maatstaven.
Weertman won in 2016 goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen tijdens de Spelen in Rio de Janeiro. Kromowidjojo won tijdens de Spelen van Londen 2012 goud op zowel de 50 als 100 meter vrije slag. Daarnaast veroverde ze zilver met de estafetteploeg. Eerder won Kromowidjojo al olympisch goud met de vrouwenestafette op de 4x100 meter vrije slag tijdens de Spelen van Beijing in 2008.
Weertman en Kromowidjojo zijn in 2022 met elkaar getrouwd.
