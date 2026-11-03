Centrale banken kochten veel goud in derde kwartaal

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Centrale banken hebben in het derde kwartaal van 2026 per saldo 321 ton goud aangekocht. Dat is een stijging van 42 procent op jaarbasis en de grootste hoeveelheid op kwartaalbasis sinds het laatste kwartaal van 2024. Dat meldt goudbrancheorganisatie World Gold Council (WGC).

Volgens persbureau Bloomberg kochten onder meer de centrale banken van China en Polen veel goud in met aankopen van respectievelijk 63 en 41 ton. Rusland verkocht juist 19 ton aan goud. De goudprijs bereikte in januari een record van bijna 5600 dollar per troy ounce (31,1 gram), maar is sindsdien gezakt tot onder ongeveer 3900 dollar. Volgens kenners maken centrale banken gebruik van de gedaalde prijs om extra goud in te kopen.

Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de totale goudinkoop van centrale banken met 6 procent tot 675 ton vergeleken met een jaar eerder, aldus de WGC.

Duur

Daar staat tegenover dat de inkoop van goud voor juwelen onder druk blijft staan doordat goud nog steeds vrij duur is. Die vraag zakte met 17 procent tot 313 ton. Daarmee werd volgens het WGC het zwakste derde kwartaal ooit gemeten bij de juwelenvraag. Consumenten kiezen nu vaker voor lichtere juwelen of minder zuiver goud voor sieraden.

De totale goudvraag, waar ook de vraag naar gouden munten en baren, goud voor beleggingen en goud voor gebruik in technologie en elektronica onder vallen, bedroeg sinds begin dit jaar 1369 ton, iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar.