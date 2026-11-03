Jetten na overleg: extra investering in koopkracht en veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat extra investeren in koopkracht en veiligheid, in de hoop daarmee steun te kunnen krijgen van zowel linkse als rechtse partijen voor het belastingplan. Dat zei premier Rob Jetten na een extra ministerraad, waarin de aangepaste plannen formeel zijn vastgesteld. Nu zitten er volgens de premier "voor links en rechts heel mooie elementen" in het belastingplan.

Het is het kabinet niet gelukt om van tevoren een deal te sluiten voor gegarandeerde steun in zowel de Eerste als Tweede Kamer. Met het aangepaste pakket hoopt het kabinet toch tegemoet te komen aan de oppositie.

Steun moet blijken tijdens een debat erover aanstaande woensdag in de Tweede Kamer. Volgens Jetten heeft het kabinet "vooral" intensieve gesprekken gevoerd met de ChristenUnie en 50PLUS. Maar daarmee heeft het minderheidskabinet nog onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Voor de resterende zetels wordt gekeken naar de Groep Markuszower. Samenwerking met die afsplitsing van de PVV ligt in elk geval lastig in de D66-fractie.

Linkse en rechtse elementen

Jetten benadrukte 'linkse' elementen, zoals koopkrachtherstel en betere regelingen voor chronisch zieken, en 'rechtse' elementen, zoals accijnsverlagingen. Hij riep de oppositie op samen met het kabinet verantwoordelijkheid te nemen. "En we laten nu ook zien, net als dat we op Prinsjesdag hebben laten zien, dat we niet blind of doof zijn voor plannen en voorstellen die vanuit de oppositie komen. Sterker nog, daar wordt ook nu weer voor vele honderden miljoenen in tegemoet gekomen."

Wat er precies in het belastingplan staat, is nu niet bekend. Het kabinet maakt dat later dinsdag openbaar.

Het is de derde keer dat het belastingplan is aangepast en vermoedelijk niet de laatste. Er wordt de komende anderhalf week gedebatteerd over het belastingplan. Het kabinet zal dan volgens Jetten "echt met open vizier luisteren" naar verbetervoorstellen van de oppositie.