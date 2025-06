Chaos op luchthavens Doha en Dubai na luchtruimsluiting

DUBAI (ANP/RTR) - De activiteiten op twee van 's werelds drukste luchthavens, in Doha en Dubai, kwamen dinsdag nauwelijks op gang na de tijdelijke sluiting van het luchtruim een dag eerder. Duizenden reizigers stonden urenlang in de rij en kregen te maken met flinke vertragingen en geannuleerde vluchten.

Qatar, Bahrein en Koeweit sloten maandagavond hun luchtruim na een Iraanse aanval op een Amerikaanse militaire basis in de Qatarese hoofdstad Doha. Hierdoor werden luchtvaartmaatschappijen gedwongen honderden vluchten te annuleren of om te leiden, wat leidde tot een opstopping van gestrande passagiers. Luchthavens in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, legden hun operaties kortstondig stil.

Luchtvaartmaatschappij Virgin Australia schatte dat meer dan 25.000 passagiers strandden op de luchthaven van Doha. Op Dubai International Airport, de drukste luchthaven ter wereld, werden ongeveer 145 vluchten geannuleerd en meer dan 450 vertraagd.