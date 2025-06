Treinen kunnen Rotterdamse haven niet in of uit door blokkade

ROTTERDAM (ANP) - Treinen van DB Cargo, de grootste goederenvervoerder in Europa, kunnen de Rotterdamse haven niet in of uit vanwege een blokkade van de goederensporen. Dat laat een woordvoerder van het concern weten. Activisten van de actiegroep Geef Tegengas zijn sinds dinsdagmiddag op het spoor bij de haven van Rotterdam, waaronder bij Pernis.

De actiegroep protesteert onder meer tegen de NAVO en eist daarnaast dat het Havenbedrijf Rotterdam direct de import en export stopt uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden. Er is ook een demonstratie bezig voor het kantoor van de grote rederij Maersk in Rotterdam.

Demonstranten hebben zich naar verluidt ook vastgeketend aan het spoor. Ook zou er politie aanwezig zijn. Geef Tegengas heeft al vaker goederensporen naar de Rotterdamse haven geblokkeerd.