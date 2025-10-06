ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ChatGPT-maker OpenAI en chipontwikkelaar AMD sluiten deal

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 14:15
anp061025111 1
SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Advanced Micro Devices (AMD) heeft een deal gesloten met OpenAI over de uitrol van infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens de chipontwikkelaar kan de deal met de maker van de populaire chatbot ChatGPT tientallen miljarden dollars aan nieuwe inkomsten genereren.
AMD gaat de komende jaren honderdduizenden AI-chips leveren aan OpenAI voor datacenters. OpenAI krijgt bovendien de optie om tot ongeveer 10 procent van de aandelen van de chipmaker te kopen.
Het is de nieuwste grote datacenterdeal voor OpenAI. In september kondigde Nvidia aan dat het tot 100 miljard dollar gaat investeren in OpenAI en het bedrijf gaat voorzien van chips voor datacenters. Voor AMD betekent het dat zijn technologie in de race blijft, terwijl OpenAI en andere eigenaren van grote datacenters miljarden investeren in het uitbreiden van AI-capaciteit.
loading

POPULAIR NIEUWS

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading