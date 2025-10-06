ChatGPT-maker OpenAI en chipontwikkelaar AMD sluiten deal

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Advanced Micro Devices (AMD) heeft een deal gesloten met OpenAI over de uitrol van infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens de chipontwikkelaar kan de deal met de maker van de populaire chatbot ChatGPT tientallen miljarden dollars aan nieuwe inkomsten genereren.

AMD gaat de komende jaren honderdduizenden AI-chips leveren aan OpenAI voor datacenters. OpenAI krijgt bovendien de optie om tot ongeveer 10 procent van de aandelen van de chipmaker te kopen.

Het is de nieuwste grote datacenterdeal voor OpenAI. In september kondigde Nvidia aan dat het tot 100 miljard dollar gaat investeren in OpenAI en het bedrijf gaat voorzien van chips voor datacenters. Voor AMD betekent het dat zijn technologie in de race blijft, terwijl OpenAI en andere eigenaren van grote datacenters miljarden investeren in het uitbreiden van AI-capaciteit.