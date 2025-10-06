3 rode vlaggen in een vriendschap die je meestal mist

Vrienden zijn voor veel mensen belangrijk. Je doet leuke dingen samen, kunt je hart bij ze luchten en ze steunen je als je het moeilijk hebt. Tenminste dat hoop je: niet elke vriendschap is zo verrijkend. Soms kost het meer dan het je oplevert.

Drie signalen dat je sommige vrienden liever kwijt dan rijk bent:

1. Ze nemen alleen contact op als ze iets nodig hebben

Vrienden mogen op elkaar leunen in moeilijke tijden. Maar als iemand alleen belt als ze hulp, advies of steun nodig hebben en zelden interesse tonen in hoe het met jou gaat, kan dat een teken zijn van een scheve dynamiek.

Een studie uit 2019 onderzocht meer dan 950 scholieren om te begrijpen hoe hulpgedrag vriendschappen beïnvloedt. De onderzoekers ontdekten dat wederzijdse hulp, waarin beide partijen geven én ontvangen, essentieel is voor duurzame vriendschappen.

Met andere woorden: iemand die alleen aanklopt als hij iets van je wil, ziet je mogelijk niet als vriend, maar als hulpbron. Gezonde vriendschappen draaien om wederkerigheid en oprechte interesse, niet om voortdurende gunsten.

2. Ze overspoelen je met emoties, maar vragen nooit naar die van jou

Misschien ben jij altijd degene die luistert, troost en meeleeft, terwijl jouw emoties nauwelijks aan bod komen. In het begin voelt dat misschien als verbondenheid, maar op den duur put het uit.

Onderzoek in Communication Quarterly liet zien dat mensen die langdurig naar andermans emotionele problemen luisteren, zelf meer stress en emotionele belasting ervaren, vooral als ze de ander steeds moeten geruststellen zonder wederkerige steun.

Wanneer een vriend keer op keer zijn hart uitstort zonder te vragen hoe jij je voelt, ontstaat een onevenwichtige relatie. Echte vriendschap is tweerichtingsverkeer: jij verdient ook ruimte om gehoord en gesteund te worden.

3. Alles draait om hun problemen

Vertel jij iets over jezelf en weet je vriend het gesprek altijd zo te draaien naar hoe zwaar hij het heeft? Dat kan subtiel zijn, maar het gevolg is dat jouw gevoelens worden weggedrukt.

Een studie uit 2022 toonde aan dat mensen die zich emotioneel niet serieus genomen voelen, meer negatieve emoties en stress ervaren. Die constante invalidatie – zelfs zonder ruzie – tast je eigenwaarde langzaam aan.

Als een vriend telkens het gesprek naar zichzelf trekt, merk je op den duur dat je minder deelt of je terugtrekt. Het is belangrijk om dat patroon te herkennen: jouw gevoelens verdienen evenveel ruimte als die van de ander.