Forse bezuinigingen bij UNHCR door wegvallen internationale hulp

GENÈVE (ANP/AFP) - De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft sinds begin dit jaar bijna 5000 banen geschrapt, zei voorman Filippo Grandi tijdens de opening van de jaarlijkse vergadering van het agentschap. Dit komt volgens hem door dramatische bezuinigingen op internationale hulp.

Grandi benadrukte de afgelopen jaren slechts "ongeveer de helft van ons benodigde budget" te hebben ontvangen. Dat zorgde ervoor dat nu op meer dan een kwart van het totale personeelsbestand is bezuinigd en dat er volgens de voorman nog meer ontslagen worden verwacht. Zonder extra geld gaat de UNHCR een "zeer moeilijke start" van 2026 tegemoet.

De Verenigde Staten waren traditioneel de grootste donor ter wereld en goed voor meer dan 40 procent van het budget. Maar zij hebben de buitenlandse hulp fors teruggeschroefd sinds de Amerikaanse president Trump in januari terugkeerde. Dat heeft de organisatie in een penibele situatie gebracht, meldde Grandi.