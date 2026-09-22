Chemieconcern Ineos legt drie Engelse fabrieken stil

LONDEN (ANP) - Chemieconcern Ineos legt drie fabrieken in de Noord-Engelse stad Hull stil vanwege de hoge energieprijzen. Het gaat volgens het bedrijf om de laatste drie Europese productielocaties van "wereldschaal" voor acetyl, een groep grondstoffen voor producten als medicijnen, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen.

Twee van de drie fabrieken zijn al gestopt met produceren. De andere locatie wordt binnen enkele dagen stilgelegd.

Ineos-oprichter en -voorzitter Jim Ratcliffe is fel over de energieprijzen. "Ik denk dat mensen het moeilijk kunnen geloven dat we gedwongen zijn enkele van de efficiëntste fabrieken in Europa in de mottenballen te leggen, maar we kunnen niet concurreren met gasprijzen die twaalf keer zo hoog liggen als in de VS en acht keer zo hoog als in China", stelt hij bij de aankondiging van de ingreep.