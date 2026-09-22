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Oekraïne waarschuwt voor honger in door Russen bezette stad

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:57
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KYIV (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha dreigen de 6000 inwoners van een door Rusland bezette stad om te komen van de honger en de kou. Hij stelt dat de Russen geen humanitaire hulp toelaten in Olesjky, een plaats in de zuidelijke regio Cherson.
"We praten al lange tijd over een evacuatie", aldus Sybiha in een video op Facebook. "Maar Rusland reageert niet."
De minister zegt van plan te zijn de kwestie aan te kaarten bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar deze week veel wereldleiders samenkomen. "We zullen druk uitoefenen zodat de wereld dit hoort en ervoor zorgt dat Rusland humanitaire hulp toelaat."
Dnipro
Olesjky ligt vlak bij de rivier Dnipro en de frontlijn. Voor de oorlog woonden er zo'n 25.000 mensen, maar een groot deel daarvan is vertrokken. Volgens Sybiha zijn er nu nog tweehonderd kinderen onder de overgebleven bewoners.
Ook de VN-missie die toezicht houdt op de mensenrechten in Oekraïne waarschuwde eerder dat de inwoners al maanden last hebben van "extreme" tekorten.
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