Afsplitsers hekelen PVV-motie over 'Marokkaans tuig'

DEN HAAG (ANP) - De zeven Kamerleden die zich onlangs afsplitsten van de PVV, hebben in een stemverklaring hard uitgehaald naar hun voormalige partijleider Geert Wilders. Een motie waarin hij samen met Kamerlid Marjolein Faber oproept tot het denaturaliseren en uitzetten van "Marokkaans tuig", vinden zij "misleidend en onnodig grievend".

De motie gaat volgens Kamerlid Annelotte Lammers van de Groep-Markuszower "tien stappen verder" dan het verkiezingsprogramma van de PVV, dat de zeven afsplitsers zelf hebben onderschreven. Daarin stond wel de oproep tot denaturalisatie, maar alleen van mensen met een dubbele nationaliteit die veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf.

"Niet alle Marokkanen woonachtig in Nederland zijn tuig, en niet al het tuig dat onze straten terroriseert is Marokkaans", zo wees Lammers haar voormalige partijleider terecht. In deze vorm lost de motie volgens haar niets op, omdat die geen kans maakt om te worden aangenomen. Daarin kreeg zij gelijk. Behalve de PVV stemde alleen Forum voor Democratie voor.