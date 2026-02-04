ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Afsplitsers hekelen PVV-motie over 'Marokkaans tuig'

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:33
anp040226185 1
DEN HAAG (ANP) - De zeven Kamerleden die zich onlangs afsplitsten van de PVV, hebben in een stemverklaring hard uitgehaald naar hun voormalige partijleider Geert Wilders. Een motie waarin hij samen met Kamerlid Marjolein Faber oproept tot het denaturaliseren en uitzetten van "Marokkaans tuig", vinden zij "misleidend en onnodig grievend".
De motie gaat volgens Kamerlid Annelotte Lammers van de Groep-Markuszower "tien stappen verder" dan het verkiezingsprogramma van de PVV, dat de zeven afsplitsers zelf hebben onderschreven. Daarin stond wel de oproep tot denaturalisatie, maar alleen van mensen met een dubbele nationaliteit die veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf.
"Niet alle Marokkanen woonachtig in Nederland zijn tuig, en niet al het tuig dat onze straten terroriseert is Marokkaans", zo wees Lammers haar voormalige partijleider terecht. In deze vorm lost de motie volgens haar niets op, omdat die geen kans maakt om te worden aangenomen. Daarin kreeg zij gelijk. Behalve de PVV stemde alleen Forum voor Democratie voor.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

ANP-549542003

Rob Jetten blijft fier overeind

Loading