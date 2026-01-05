ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koperprijs naar nieuw record van 13.000 dollar per ton

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 15:40
anp050126161 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De koperprijs is maandag voor het eerst gestegen tot boven de 13.000 dollar per ton. De prijs van koper gaat al maanden omhoog, onder meer vanwege zorgen over de aanvoer van het belangrijke metaal. Ook stijgt de prijs door de verwachting van een verder toenemende vraag naar het industriële metaal, dat onder meer belangrijk is voor de energietransitie en voor AI-datacenters.
De prijs stond maandag ruim 4 procent hoger en tikte tijdens de handel kortstondig de 13.000 dollar per ton aan, waarna deze iets terugzakte. Koper werd in 2025 liefst 42 procent duurder en liet daarmee het beste jaar sinds 2009 zien.
Door de stijgende prijs wordt het metaal nog interessanter voor koperdieven, bij diefstal op bijvoorbeeld spoor, bouwterreinen, zonneparken en bij hoogspanningsmasten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

Loading