Koperprijs naar nieuw record van 13.000 dollar per ton

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De koperprijs is maandag voor het eerst gestegen tot boven de 13.000 dollar per ton. De prijs van koper gaat al maanden omhoog, onder meer vanwege zorgen over de aanvoer van het belangrijke metaal. Ook stijgt de prijs door de verwachting van een verder toenemende vraag naar het industriële metaal, dat onder meer belangrijk is voor de energietransitie en voor AI-datacenters.

De prijs stond maandag ruim 4 procent hoger en tikte tijdens de handel kortstondig de 13.000 dollar per ton aan, waarna deze iets terugzakte. Koper werd in 2025 liefst 42 procent duurder en liet daarmee het beste jaar sinds 2009 zien.

Door de stijgende prijs wordt het metaal nog interessanter voor koperdieven, bij diefstal op bijvoorbeeld spoor, bouwterreinen, zonneparken en bij hoogspanningsmasten.