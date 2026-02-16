Chevron tekent contract voor gasexploratie voor Griekse kust

ATHENE (ANP/RTR) - Een consortium onder leiding van de Amerikaanse oliemaatschappij Chevron heeft exclusieve leaseovereenkomsten getekend om naar aardgas te zoeken voor de kust van Zuid-Griekenland. De overeenkomst verdubbelt de hoeveelheid Grieks zeegebied dat beschikbaar is voor exploratie en is de tweede in enkele maanden waarbij een Amerikaanse oliemaatschappij betrokken is.

In november vorig jaar sloot ExxonMobil zich aan bij Energean en HelleniQ Energy om te zoeken naar gas in een ander offshore blok in West-Griekenland. De nieuwe overeenkomst stelt Chevron in staat om te zoeken naar gas in vier diepzeeblokken, ten zuiden van het schiereiland Peloponnesus en het eiland Kreta, die zich uitstrekken over 47.000 vierkante kilometer.

De overeenkomst volgt op de internationale aanbesteding die Chevron en HelleniQ Energy, de grootste olieraffinaderij van Griekenland, vorig jaar wonnen en breidt de aanwezigheid van de Verenigde Staten in het oostelijke Middellandse Zeegebied verder uit.

Onderzoek

Griekenland produceert zelf geen gas en is afhankelijk van de import van gas voor binnenlands verbruik. Het land heeft de zoektocht naar gasexploratie hervat na de schokken in de energieprijzen die volgden op de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Ook de Europese Unie zoekt sindsdien naar alternatieven voor Russisch gas.

Het Griekse parlement moet de leasecontracten nog goedkeuren voordat het door Chevron geleide consortium later dit jaar met seismisch onderzoek kan beginnen. Griekenland heeft aangegeven dat het consortium maximaal vijf jaar de tijd heeft om potentiële winbare afzettingen te lokaliseren en dat proefboringen niet voor 2030-2032 zullen plaatsvinden.