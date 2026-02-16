Iraanse elitemacht houdt militaire oefening in Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) is maandag begonnen met een reeks militaire oefeningen in de Straat van Hormuz, melden staatsmedia. De oefeningen beginnen vlak voor een nieuw overleg tussen de VS en Iran om de opgelopen spanningen tussen de beide landen te bekoelen.

De garde geldt als elitemacht van het autoritaire regime in Iran. Met de oefeningen bereidt de garde zich voor op "potentiële veiligheids- en militaire dreigingen", meldde de staatstelevisie. De VS hebben een grote zeemacht naar het gebied gestuurd.

Iraanse hardline-politici hebben geregeld gedreigd de Straat van Hormuz te blokkeren. Ongeveer 20 procent van de wereldwijde olieproductie wordt via de zeestraat getransporteerd.

Dinsdag praten delegaties van Iran en de VS met elkaar in Genève.