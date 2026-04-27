Koninklijke familie aangekomen in Dokkum voor Koningsdag

DOKKUM (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn maandag aangekomen in Dokkum. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Johannes Kramer en Arno Brok, de commissaris van de Koning in Friesland. De familie viert daar de 59e verjaardag van koning Willem-Alexander.

Ook onder anderen prins Constantijn, prinses Laurentien, prins Floris, prins Bernhard en prins Pieter-Christiaan zijn bij de viering. Oudere familieleden zoals prinses Beatrix en prinses Margriet zijn er al jaren niet meer bij.

De koninklijke wandeling in Dokkum begint bij de Bonifatiuskapel en loopt via het water en het historische centrum langs verschillende onderdelen zoals sport, kunst, taal en Friese tradities. Ook staat er een quiz op het programma en het stadje wil de sfeer van de Elfstedentocht oproepen. Willem-Alexander reed in 1986 mee onder de schuilnaam W.A. van Buren.

De koninklijke familie was voor het laatst op de nationale feestdag in Friesland toen koningin Beatrix nog regeerde. In 2008 bezochten ze tijdens de toenmalige Koninginnedag de plaatsen Makkum en Franeker.