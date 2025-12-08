China boekt recordhandelsoverschot ondanks zwakke export naar VS

BEIJING (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Chinese export is in november sterk hersteld na een onverwachte daling een maand eerder. Daardoor is het Chinese handelsoverschot dit jaar voor het eerst boven de grens van 1 biljoen dollar uitgekomen.

De uitvoer steeg in november volgens cijfers van de douane met 5,9 procent ten opzichte van een jaar geleden, meer dan economen vooraf hadden verwacht.

De Chinese uitvoer naar de Verenigde Staten daalde met 29 procent, alweer de achtste maand op rij met een forse terugval, ondanks het voorlopige bestand in de handelsoorlog dat de leiders van de twee grootste economieën ter wereld eind oktober sloten. De daling werd ruimschoots goedgemaakt door sterk groeiende export naar onder meer de Europese Unie, Latijns-Amerika en Afrika.

Zorgen

De export naar de EU nam vorige maand met bijna 15 procent toe, de sterkste groei sinds juli 2022. Vooral de uitvoer naar Frankrijk, Duitsland en Italië liet dubbele groeicijfers zien. Ook de leveringen aan Afrika stegen fors, met bijna 28 procent. De export naar het tien landen tellende Zuidoost-Aziatische handelsblok ASEAN groeide met 8,4 procent, de zwakste toename sinds februari.

Het recordoverschot zal bij handelspartners opnieuw zorgen oproepen over de impact van goedkope Chinese producten op hun eigen industrie. Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron na zijn bezoek aan China gedreigd met importheffingen als Beijing zijn handelsoverschot met de EU niet verkleint. Volgens Macron wordt een groot deel van de Chinese export, die door Amerikaanse importheffingen niet meer naar de VS kan, nu massaal op de Europese markt afgezet.