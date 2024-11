China breidt onderzoek naar EU-zuivelsubsidies uit

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft het onderzoek naar subsidies van de Europese Unie voor zuivelproducten die in China worden geïmporteerd uitgebreid. Beijing startte in augustus al een onderzoek naar de import van kaas, melk en room uit de EU, als reactie op de hogere Europese importheffingen op in China gemaakte elektrische auto's.

Volgens het Chinese ministerie van Handel wordt naast de EU-subsidieprogramma's nu ook gekeken naar subsidieprogramma's in Denemarken, Frankrijk, Italië en Nederland. De uitbreiding omvat programma's zoals landbouwpromotie, verzekeringen en investeringssubsidies. Vorige maand bevestigde FrieslandCampina al dat het Nederlandse zuivelconcern door China op de onderzoekslijst is gezet.

De Europese Commissie heeft al laten weten de belangen van de EU-zuivelindustrie "krachtig" te verdedigen. Volgens gegevens van de Chinese douane is de EU de op een na grootste bron van zuivelproducten in China, na Nieuw-Zeeland.