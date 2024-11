Duitse economie op de rand van een recessie, hoe nu verder?

Duitsland bevindt zich op de rand van een recessie. De Duitse economie groeide afgelopen kwartaal maar met 0,1 procent, waardoor een recessie net is vermeden. Toch dreigt verdere krimp.

Economen spreken doorgaans van een technische recessie als de economie van een land twee kwartalen op rij krimpt. In Duitsland kromp de economie in het tweede kwartaal met 0,3 procent. De groei van 0,1 procent in het derde kwartaal is zo gering, dat macro-econoom Carsten Brzeski van ING denkt dat in de winter een recessie dreigt.

Duitsland heeft het al langer economisch zwaar, onder andere door toenemende concurrentie van China. Zo kondigde Volkswagen, het grootste bedrijf van Duitsland qua omzet, in oktober aan dat het ten minste drie fabrieken in Duitsland wil sluiten en tienduizenden mensen wil ontslaan.