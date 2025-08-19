Van der Poel denkt in Renewi Tour al aan WK mountainbiken

TERNEUZEN (ANP/BELGA) - Mathieu van der Poel start woensdag in de Renewi Tour met als voornaamste doel zijn conditie aan te scherpen. De 30-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck keert in de Nederlands/Belgische rittenkoers terug in het peloton nadat een longontsteking hem voortijdig de Tour de France deed verlaten.

Van der Poel zei bij de teampresentatie in Terneuzen de vijfdaagse wedstrijd vooral te zien als voorbereiding op het WK mountainbiken op 14 september. "Deze rittenkoers heb ik echt wel nodig als voorbereiding op het WK mountainbike. Mijn kansen om wereldkampioen te worden schat ik laag in, maar een kans is er altijd", vertelde de coureur, die in het veldrijden al zeven wereldtitels verzamelde en op de weg in 2023 wereldkampioen werd. "Het is voor mij een vraagteken met welke benen ik na die longontsteking aan de start sta. Het wordt afwachten. Ik leg nu eerst de focus op deze rittenkoers, pas daarna schakel ik over naar het WK."

Van der Poel was zondag al actief in een criterium in Etten-Leur. Hoewel hij het WK mountainbike in het Zwitserse Crans-Montana als hoofddoel van dit najaar heeft bestempeld, wil hij tot en met zondag niet alleen maar meerijden in de rittenkoers, waarin de laatste drie etappes het lastigst zijn. "Ik kom hier ook niet als pelotonvulling. Als ik kansen zie om te winnen zal ik het zeker niet laten. Er zijn voldoende mogelijkheden om echt koers te maken. Vooral vrijdag en zondag zijn ideaal om opnieuw ritme op te doen."