ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Poel denkt in Renewi Tour al aan WK mountainbiken

Sport
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 21:25
anp190825176 1
TERNEUZEN (ANP/BELGA) - Mathieu van der Poel start woensdag in de Renewi Tour met als voornaamste doel zijn conditie aan te scherpen. De 30-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck keert in de Nederlands/Belgische rittenkoers terug in het peloton nadat een longontsteking hem voortijdig de Tour de France deed verlaten.
Van der Poel zei bij de teampresentatie in Terneuzen de vijfdaagse wedstrijd vooral te zien als voorbereiding op het WK mountainbiken op 14 september. "Deze rittenkoers heb ik echt wel nodig als voorbereiding op het WK mountainbike. Mijn kansen om wereldkampioen te worden schat ik laag in, maar een kans is er altijd", vertelde de coureur, die in het veldrijden al zeven wereldtitels verzamelde en op de weg in 2023 wereldkampioen werd. "Het is voor mij een vraagteken met welke benen ik na die longontsteking aan de start sta. Het wordt afwachten. Ik leg nu eerst de focus op deze rittenkoers, pas daarna schakel ik over naar het WK."
Van der Poel was zondag al actief in een criterium in Etten-Leur. Hoewel hij het WK mountainbike in het Zwitserse Crans-Montana als hoofddoel van dit najaar heeft bestempeld, wil hij tot en met zondag niet alleen maar meerijden in de rittenkoers, waarin de laatste drie etappes het lastigst zijn. "Ik kom hier ook niet als pelotonvulling. Als ik kansen zie om te winnen zal ik het zeker niet laten. Er zijn voldoende mogelijkheden om echt koers te maken. Vooral vrijdag en zondag zijn ideaal om opnieuw ritme op te doen."
Vorig artikel

FNV-bestuurder noemt gesprekken met NS 'stroef'

Volgend artikel

China en India staan directe vluchten tussen beide landen toe

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?