China en India willen betere relatie nu VS voor onzekerheid zorgt

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 8:38
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - China en India willen de banden met elkaar aanhalen, heeft de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar gezegd. Beide landen worden geconfronteerd met onvoorspelbaar Amerikaans handelsbeleid. De minister sprak in New Delhi met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi.
"Na een moeilijke periode in onze relatie" willen beide landen "nu vooruitgang boeken", aldus Jaishankar. "Verschillen mogen geen geschillen worden, en concurrentie geen conflict."
China en India voerden in 1962 een grensoorlog. China won dat gewapende conflict. De rust in het grensgebied keerde daarmee niet terug en leidde een paar jaar geleden nog tot nieuwe schermutselingen.
Volgens Wang zouden China en India hun samenwerking moeten uitbreiden te midden van "overweldigend pestgedrag" en ernstige uitdagingen voor de vrije handel. Die uitbreiding kan zekerheid bieden aan de rest van de wereld, aldus de Chinese minister in een verklaring.
