Rheinmetall praat over uitbreiding productie in Nederland

EDE (ANP) - Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall overweegt in zijn vestiging in Ede luchtverdedigingssystemen te gaan maken. Ook praat de onderneming met het Nederlandse industrieconcern VDL om in de vroegere autofabriek Nedcar een 4x4-voertuig voor de luchtmobiele brigade te bouwen. Dit heeft Coen van Leeuwen, directeur van dochterbedrijf Rheinmetall Defence Nederland, gezegd in de podcast In het defensief van het FD en BNR.

"Nederland is aan het kijken of heeft eigenlijk aangegeven dat ze de Skyranger 30 willen kopen. Dat is een luchtafweersysteem op kanonbasis. Dat wordt geproduceerd in een andere divisie dan onze divisie. Met Rheinmetall Air Defence zijn we aan het kijken: kunnen we dat in Nederland in Ede ook lokaliseren?", legde Van Leeuwen uit.

Het wachten is nog op een contract van Defensie, dus het besluit hierover is nog niet genomen. Ook de nieuwe werkzaamheden bij Nedcar zijn nog niet zeker. "Die gesprekken lopen. Daar is verder heel weinig nu over te zeggen."