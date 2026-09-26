China en VS gaan 'communicatiekanaal' voor AI-incidenten opzetten

WASHINGTON (ANP/AFP) - China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om een "communicatiekanaal" op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt in een persbericht na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS.

Het Witte Huis maakte ook melding van enkele andere afspraken die tijdens het bezoek werden gemaakt, waaronder de toezegging van China om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren.

Donald Trump en Xi bespraken allerlei onderwerpen, uiteenlopend van AI en handel tot het vastgelopen conflict met Iran. Ze bevestigden dat ze elkaar dit jaar opnieuw treffen tijdens internationale toppen. Volgens Trump was het driedaagse bezoek "een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes".

Xi benadrukte eerder deze week dat mensen de controle houden over de ontwikkeling van AI. Ook delen China en de VS volgens hem de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de technologie in goede banen te leiden.