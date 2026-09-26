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Minder asielzoekers in nachtopvanglocaties Warffum en Zuidwolde

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 9:28
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TER APEL (ANP) - In de nachtopvanglocaties voor asielzoekers in het Groningse Warffum en het Drentse Zuidwolde was het in de nacht van vrijdag op zaterdag minder druk dan voorgaande nachten. Volgens het Rode Kruis sliepen er in totaal 113 mensen; 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde.
De nachtopvanglocaties bieden een slaapplek aan asielzoekers die niet terecht kunnen in de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze worden 's avonds naar die slaapplaats gebracht en keren in de ochtend terug naar Ter Apel.
Zowel in Warffum als Zuidwolde kunnen honderd mensen overnachten. In de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag zaten de locaties zo goed als vol.
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