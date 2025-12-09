ECONOMIE
Ford en Renault werken samen aan goedkopere e-auto's voor Europa

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 8:28
PARIJS (ANP) - Ford en Renault hebben aangekondigd samen te werken aan betaalbaardere elektrische auto's voor de Europese markt. Het Amerikaanse autoconcern maakt voor de ontwikkeling van twee Ford-modellen gebruik van de kennis, technologie en een fabriek van zijn Franse branchegenoot. De auto's komen naar verwachting in 2028 op de Europese markt.
Ford gebruikt voor de ontwikkeling van de nieuwe auto's het 'platform', een soort basisarchitectuur voor auto's, van Ampere. Dat is het onderdeel van Renault dat zich richt op software en elektrische auto's.
Westerse fabrikanten staan onder druk om te concurreren met Chinese autobedrijven die de Europese markt opgaan met goedkopere elektrische auto's. Voor Ford is de samenwerking een manier om de kosten voor de ontwikkeling van nieuwe auto's te delen. Het bedrijf is bezig met verdere besparingen in Europa, onder andere door het schrappen van banen.
