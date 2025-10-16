China 'fel gekant' tegen Nederlandse overname chipmaker Nexperia

BEIJING (ANP/AFP) - China is "fel gekant" tegen de overname door de Nederlandse overheid van de Nijmeegse chipmaker Nexperia, die eigendom is van het Chinese Wingtech. De overname is volgens het Chinese ministerie van Handel "in strijd met contractuele afspraken en marktprincipes".

Volgens het ministerie zal China "zich fel verzetten tegen de poging van Nederland om het concept van nationale veiligheid uit te breiden en zich rechtstreeks te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van bedrijven". Het besluit schendt niet alleen de geest van contractuele afspraken en marktprincipes, maar zal ook het Nederlandse ondernemersklimaat ernstig schaden, zowel ten koste van anderen als van zichzelf, zei woordvoerder He Yongqian van het ministerie tijdens een persbijeenkomst.

Volgens het ministerie neemt China de nodige maatregelen om de wettelijke rechten en belangen van Chinese bedrijven te beschermen.