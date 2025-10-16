ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China 'fel gekant' tegen Nederlandse overname chipmaker Nexperia

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 10:45
anp161025082 1
BEIJING (ANP/AFP) - China is "fel gekant" tegen de overname door de Nederlandse overheid van de Nijmeegse chipmaker Nexperia, die eigendom is van het Chinese Wingtech. De overname is volgens het Chinese ministerie van Handel "in strijd met contractuele afspraken en marktprincipes".
Volgens het ministerie zal China "zich fel verzetten tegen de poging van Nederland om het concept van nationale veiligheid uit te breiden en zich rechtstreeks te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van bedrijven". Het besluit schendt niet alleen de geest van contractuele afspraken en marktprincipes, maar zal ook het Nederlandse ondernemersklimaat ernstig schaden, zowel ten koste van anderen als van zichzelf, zei woordvoerder He Yongqian van het ministerie tijdens een persbijeenkomst.
Volgens het ministerie neemt China de nodige maatregelen om de wettelijke rechten en belangen van Chinese bedrijven te beschermen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

gandr-collage (18)

Matan en Avinatan: De gruwelverhalen uit de tunnels van Hamas

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading