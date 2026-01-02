ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Genen, gezin en gekte: hoeveel mentale ziekte erf je eigenlijk?

Wetenschap
door Gerard Driehuis
vrijdag, 02 januari 2026 om 7:20
images
Er zitten in families psychische aandoeningen die steeds weer opduiken bij nieuwe generaties. Dat depressie, schizofrenie of bipolaire stoornis “in de familie zit”, is geen fabeltje. Grote familiestudies laten zien dat wie een naaste met een ernstige psychische aandoening heeft, zelf duidelijk meer risico loopt – maar ook dat de meeste mensen zónder belaste familie de diagnose krijgen.
In een Deens onderzoek volgden wetenschappers ruim 3 miljoen mensen meer dan 50 jaar via nationale registers. Zij zagen dat de kans op bijvoorbeeld een depressie oploopt van circa 8 procent in de algemene bevolking naar ruim 15 procent als je een eerstegraads familielid met depressie hebt. De onderzoekers schrijven: “Individuals with family members with a mental disorder face increased risks of the same disorder”, maar benadrukken in dezelfde adem dat ongeveer 60 procent van de depressies optreedt bij mensen zonder zieke naaste. (meer over dit onderzoek in The Lancet)
Ook bij schizofrenie en bipolaire stoornis speelt erfelijkheid een grote rol. Samenvattend onderzoek schat de erfelijkheid van schizofrenie op rond de 80 procent en die van een bipolaire stoornis op 70 tot 90 procent. Dat betekent niet dat 80 procent van de kinderen van iemand met schizofrenie zelf ziek wordt, maar dat genetische verschillen een groot deel van de kwetsbaarheid verklaren in de populatie. (Zijn psychische aandoeningen erfelijk?)
  • Hoe dichter de verwantschap, hoe groter het extra risico, maar dat risico blijft altijd kans, geen zekerheid.​
  • Genen en omgeving werken samen: stress, trauma, middelengebruik en leefstijl kunnen een sluimerende kwetsbaarheid aanzetten of juist dempen.​
Gezaghebbende instituten als het Amerikaanse NIMH benadrukken daarom dat mentale stoornissen meestal ontstaan uit een mix van erfelijke aanleg, levenservaringen en toevallige biologische factoren. Genetische tests kunnen hooguit iets zeggen over verhoogde vatbaarheid, niet over een individueel lot.
De ongemakkelijke maar hoopvolle conclusie: ja, je erft een deel van de mentale kwetsbaarheid van je familie, maar nooit één-op-één. Risico is geen vonnis. Vroeg hulp zoeken, stress beperken en voorzichtig zijn met alcohol en drugs blijven factoren waar je wél invloed op hebt – ook als je familiegeschiedenis tegenzit.

Lees ook

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?
Welke eigenschappen heb jij van je ouders geërfd?Welke eigenschappen heb jij van je ouders geërfd?
Is dementie erfelijk? Helaas welIs dementie erfelijk? Helaas wel
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

fire-walking_650x400_81460618240

Jong en levensgevaarlijk verbrand in Zwitserland: wat rest er na de IC?

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

Loading