China legt forse importheffingen op tegen 'dumping' Franse cognac

BEIJING (ANP/RTR) - China neemt maatregelen tegen vermeende dumpingpraktijken van Europese brandy, voornamelijk cognac uit Frankrijk. Na maandenlang onderzoek hebben de Chinese autoriteiten besloten voor een periode van vijf jaar invoerheffingen tot 34,9 procent op te leggen. Deze gaan zaterdag in. Grote cognacproducenten als Rémy Cointreau, Pernod Ricard en Hennessy krijgen evenwel een vrijstelling.

In oktober voerde China al voorlopige hogere heffingen in als vergelding voor de heffingen die de EU oplegt aan Chinese elektrische auto's. De heffingen troffen Franse cognacproducenten hard. Zij verloren naar eerdere inschatting tientallen miljoenen per maand door een sterke daling van de verkoop in China. China is na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt voor Franse cognac.

Onder meer Rémy Cointreau en Pernod Ricard hebben met China speciale prijsafspraken gemaakt. Hun export naar China, op voorwaarde dat ze met hun prijzen niet onder een afgesproken bodemprijs komen, zal daarom niet worden geraakt door de antidumpingheffingen.

Spanningen

Dit laatste is een opluchting voor beleggers. Op de beurs in Parijs gingen de aandelen van de bedrijven vrijdagochtend omlaag na het verschijnen van het nieuws over heffingen. Maar toen duidelijk werd dat er sprake was van vrijstellingen veerde hun beurswaarde weer wat op.

China had de afronding van het onderzoek naar cognac twee keer uitgesteld, terwijl beide partijen probeerden het geschil over alcohol en onder andere elektrische voertuigen op te lossen. Maar de spanningen tussen de twee handelspartners zijn verre van afgenomen. China neigt er volgens persbureau Bloomberg zelfs naar een deel van een tweedaagse top met leiders van de Europese Unie, gepland voor later deze maand, te annuleren.