Staatssecretaris Aartsen blij met voorstel plasticrecycling

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu) is blij met het voorstel van het bedrijfsleven om jaarlijks minstens 115.000 ton gerecycled plastic in te kopen. Voorafgaand aan de ministerraad zegt de demissionaire VVD-bewindsman dat hij "nu eindelijk een keer die discussie kan gaan voeren."

Hij doelt op de alternatieve invulling van de geschrapte plastictaks. De heffing moest bedrijven stimuleren om meer plastic te recyclen, maar werkte volgens de industrie averechts. De staatskas loopt door het schrappen van de heffing geld mis, daar moet nog iets op gevonden worden. Daarover gaat Aartsen verder in gesprek. "Niet alleen over het geld, maar ook over hoe we ervoor gaan zorgen dat we meer recyclebaar plastic gaan gebruiken. Dat is goed voor onze portemonnee en voor het milieu."