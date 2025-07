Moordenaars Nederlandse journalisten El Salvador 30 jaar cel in

SAN SALVADOR (ANP) - De drie moordenaars van vier Nederlandse journalisten in 1982 in El Salvador moeten ieder dertig jaar de cel in. De voormalige topmilitairen waren in juni tot vijftien jaar veroordeeld. In het schriftelijke vonnis verduidelijkt de rechtbank dat elke straf feitelijk zestig jaar is, omdat er vier slachtoffers waren. De daders hoeven "slechts dertig jaar" uit te zitten, aangezien dat de maximale straf was die de wet destijds oplegde, aldus de advocaat van de slachtoffers, Gustavo Huezo. Dat melden media in het Midden-Amerikaanse land, zoals La Prensa Gráfica.

Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen van de inmiddels opgeheven omroep IKON deden destijds verslag van de bloedige burgeroorlog in El Salvador. Ze liepen in een militaire hinderlaag en werden gedood. Een amnestiewet, die later werd ingetrokken, verhinderde jarenlang vervolging. De veroordeelden zijn een oud-minister van Defensie, een ex-directeur van een politiedienst en een ex-kolonel.