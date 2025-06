China meldt vooruitgang in beraad met EU over stekkerauto's

BEIJING (ANP/BLOOMBERG/RTR) - China heeft verklaard dat gesprekken met de Europese Unie over het vaststellen van minimumprijzen voor in China geproduceerde elektrische voertuigen "in de laatste fase zijn beland". Er is nog wel meer werk nodig om tot een akkoord te komen.

China en de EU zijn druk bezig met het uitwerken van een overeenkomst nadat het landenblok vorig jaar verhoogde importheffingen had opgelegd aan Chinese stekkerauto's. Die zouden volgens de EU een oneerlijk voordeel hebben door staatssubsidies.

De onderhandelingen hebben "een grote stap voorwaarts gezet in de juiste richting van een goede oplossing" toen de Chinese handelsminister Wang Wentao eerder deze maand samenkwam met de Europese handelscommissaris Maroš Šefčovič, volgens een verklaring van het Chinese ministerie van Handel op zaterdag.

Handelsonderzoek

Het Chinese handelsministerie meldde ook dat het land bereid is om de controle en goedkeuring van de export van zeldzame aardmetalen naar bedrijven in de Europese Unie te versnellen.

Daarnaast verklaarde China dat het land uiterlijk op 5 juli uitspraak doet over het handelsonderzoek naar de import van brandy uit de EU. Beijing vindt dat cognac en brandy uit de EU tegen dumpprijzen in China worden verkocht en had daarom eerder al heffingen op brandewijn aangekondigd. Die hebben de verkopen van merken zoals Hennessy van LVMH en Rémy Cointreau flink geraakt.

De opmerkingen van het Chinese handelsministerie signaleren vooruitgang in zaken die de relatie tussen China en de EU het afgelopen jaar hebben verstoord.