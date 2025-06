Start derde ronde KLM Open uitgesteld door weersomstandigheden

BADHOEVEDORP (ANP) - De start van de derde ronde van het KLM Open op golfbaan The International is uitgesteld tot circa 14.20 uur op zaterdag. Door de overvloedige regen is de baan in Badhoevedorp onbespeelbaar.

De tweede ronde kon zaterdagochtend nog wel worden afgerond. De ronde werd vrijdag onderbroken vanwege de harde wind, waardoor de ballen niet meer op alle greens bleven liggen. Door de onderbreking konden niet alle golfers hun ronde afmaken.

Lars van der Vight (22) was een van de spelers die zaterdagochtend nog twee holes moest spelen. De golfer uit Eindhoven kwam mede door een birdie op zijn voorlaatste hole tot een ronde van 71 slagen (par). Met een totaal van +3 na twee ronden staat hij op de gedeelde vijftigste plaats, goed genoeg om de 'cut' te overleven.

Daan Huizing (par), Darius van Driel (+1) en Lars van Meijel (+3) zijn de andere Nederlanders die tijdens het weekend in actie komen. De Zweed Joakim Lagergren gaat met een score van -8 aan de leiding.