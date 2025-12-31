ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China roept Nederland op 'fouten' met Nexperia te herstellen

Economie
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 4:49
anp311225009 1
BEIJING (ANP) - China heeft Nederland woensdag opgeroepen om zijn "fouten" te herstellen in zijn behandeling van chipfabrikant Nexperia, een in Nederland gevestigde dochteronderneming van het Chinese bedrijf Wingtech.
"Nederland blijft onverschillig en houdt koppig vast aan zijn eigen koers, toont absoluut geen verantwoordelijke houding ten opzichte van de veiligheid van de wereldwijde halfgeleiderketen en onderneemt geen enkele concrete actie", aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.
In september nam Nederland de controle over Nexperia over. De Nederlandse regering zei daarmee te willen voorkomen dat de oprichter bedrijfsgeheimen en productie naar China zou overhevelen.
Beijing reageerde hierop door de export van Nexperia-chips te blokkeren, waarvan het merendeel in China wordt verpakt. Minister Vincent Karremans van Economische Zaken heeft nadien zijn besluit om in te grijpen verdedigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

ANP-527497306

Tweedehands plug-in hybride kopen? Dit merk faalt genadeloos

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

53905566_m

Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

Loading