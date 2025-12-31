China roept Nederland op 'fouten' met Nexperia te herstellen

BEIJING (ANP) - China heeft Nederland woensdag opgeroepen om zijn "fouten" te herstellen in zijn behandeling van chipfabrikant Nexperia, een in Nederland gevestigde dochteronderneming van het Chinese bedrijf Wingtech.

"Nederland blijft onverschillig en houdt koppig vast aan zijn eigen koers, toont absoluut geen verantwoordelijke houding ten opzichte van de veiligheid van de wereldwijde halfgeleiderketen en onderneemt geen enkele concrete actie", aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.

In september nam Nederland de controle over Nexperia over. De Nederlandse regering zei daarmee te willen voorkomen dat de oprichter bedrijfsgeheimen en productie naar China zou overhevelen.

Beijing reageerde hierop door de export van Nexperia-chips te blokkeren, waarvan het merendeel in China wordt verpakt. Minister Vincent Karremans van Economische Zaken heeft nadien zijn besluit om in te grijpen verdedigd.