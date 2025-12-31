ECONOMIE
Slaapexpert: Na 14 uur geen koffie meer

gezondheid
door Ans Vink
woensdag, 31 december 2025 om 5:58
Voor goed slapen moet je iets doen: het gaat niet vanzelf. Veel mensen onderschatten hoe sterk cafeïne hun slaap beïnvloedt. Volgens de Duitse slaaponderzoeker en sportarts Lutz Graumann (in de Suddeutsche Zeitung) zouden de meesten na 14.00 uur geen koffie meer moeten drinken. “De halfwaardetijd van cafeïne is ongeveer zes uur,” legt hij uit. “Dat betekent dat als je om drie uur ’s middags nog een espresso neemt, de helft van de cafeïne om negen uur ’s avonds nog in je lichaam zit – precies wanneer je wilt gaan slapen.”
Graumann werkt met topsporters, gevechtspiloten en andere professionals voor wie herstel cruciaal is. Uit zijn onderzoek blijkt dat goede slaap de belangrijkste vorm van regeneratie is – belangrijker dan voeding of training. “Slaap is de basis van alles: concentratie, prestaties, weerstand en humeur hangen er direct mee samen.”
Om beter te slapen, raadt Graumann enkele eenvoudige gewoonten aan:
  • Vermijd cafeïne na de lunch.
  • Beperk alcohol. Het ontspant kort, maar verstoort diepe slaap.
  • Neem een warme douche voor het slapengaan: dat helpt je lichaam sneller af te koelen, wat de slaap bevordert.
  • Ontdek je ideale slaapduur. De meeste mensen functioneren goed tussen zeven en negen uur.
“Maak van slaap een prioriteit, niet iets wat je doet als er tijd over is.”
Topsporters zoals profvoetballers en ijshockeyinternationals passen deze principes streng toe, zegt Graumann. “Wie op hoog niveau wil presteren, leert snel dat je slaap niet kunt inhalen. Rust is geen luxe, maar een prestatievoorwaarde.”
Zijn belangrijkste advies voor gewone mensen? “Maak van slaap een prioriteit, niet iets wat je doet als er tijd over is.”

