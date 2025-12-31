ECONOMIE
President Colombia: VS bombardeerden cocaïnefabriek in Venezuela

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 4:48
anp311225008 1
BOGOTA (ANP) - De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft bevestigd dat de Verenigde Staten een cocaïnefabriek hebben gebombardeerd in de havenstad Maracaibo, in het westen van Venezuela.
"We weten dat Trump een fabriek in Maracaibo heeft gebombardeerd. We vrezen dat ze daar cocaïnepasta mengen om cocaïne te maken," aldus Petro op X.
Maandag meldde CNN dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA eerder deze maand een droneaanval heeft uitgevoerd op een havenfaciliteit aan de Venezolaanse kust. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder al gezegd dat er een aanval was uitgevoerd, maar gaf toen geen details over de plaats.
Trump heeft de CIA toestemming gegeven om "operaties" uit te voeren op Venezolaans grondgebied.
