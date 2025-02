Personeel brouwerij Hoegaarden staakt na ontslag medewerker

HOEGAARDEN (ANP/BELGA) - Personeel van de brouwerij van bierconcern AB InBev in het Belgische Hoegaarden, bekend van het gelijknamige bier, staakt. Volgens de Belgische vakbonden ACV en ABVV brak de staking dinsdag spontaan uit nadat een medewerkster die 35 jaar in dienst was, was ontslagen.

Het gaat om de directiesecretaresse en ook vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Volgens Belgische media verdween haar functie om budgettaire redenen. Maar dat is slecht gevallen bij andere medewerkers. Ongeveer 150 van de 215 werknemers legden dinsdag het werk neer om hun solidariteit te betuigen, zeggen de bonden. Datzelfde aantal medewerkers zou woensdag ook niet aan de slag zijn gegaan.

Volgens de bonden heeft nog geen overleg met de directie plaatsgevonden. "We blijven openstaan voor een gesprek", stelt ACV-secretaris Sander Mouton. "We vrezen dat de directie niet meer aan tafel zal willen gaan, en dat ze het probleem gewoon zal uitzitten." Pieter Van Der Elst, secretaris bij ABVV, hoopt ook nog op een dialoog. "Het is afwachten wat de dag brengt."

De directie van AB InBev, een grote rivaal van het Nederlandse Heineken, heeft in een korte schriftelijke reactie aan het Belgische persbureau Belga laten weten de staking te betreuren. De actie zou nog niet voor leveringsproblemen zorgen. "We evalueren de impact. Er is geen invloed op de toelevering van onze klanten", aldus 's werelds grootste bierbrouwer.