ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Holleeder vanuit Vught naar andere gevangenis gebracht

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 12:40
anp240726116 1
VUGHT (ANP) - Willem Holleeder zit niet meer gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij is vrijdagochtend overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat Chaimae Ihataren heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard.
Holleeder zit een levenslange celstraf uit voor zijn betrokkenheid bij een serie moorden. Hij zat al meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. In de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel wordt hij opgesloten op een Afdeling Intensief Toezicht.
De vorige justitiestaatssecretaris, Arno Rutte, besloot begin dit jaar om het verblijf van Holleeder in Vught met een jaar te verlengen. Hij deed dit ondanks verschillende adviezen om Holleeder naar een minder zwaar gevangenisregime over te plaatsen. De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) vond dat "onredelijk en onbillijk" en draaide zijn besluit daarom terug. Opvolger Claudia van Bruggen moest een nieuw besluit nemen en kwam tot de conclusie dat Holleeder wel kon worden overgeplaatst.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_4395

Waarom je altijd twee foto’s van je koffer moet maken voor vertrek

shutterstock_2505939243

Nederland is vol stervende vissen.

05 26 Header Tekenencefalitis TBE2

Teek met levensgevaarlijk TBE-virus gaat rond in Europa

shutterstock_2745709835

Deze emoties maken je aantrekkelijker

ANP-564124990

Dit zei Lagarde gisteren op de ECB-persconferentie — en dit betekent het voor jouw hypotheek en spaarrekening in september

ANP-518696831

Waarom de ene weer-app 7 graden warmer voorspelt dan de andere (en welke je dan moet geloven)

Loading