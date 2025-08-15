China stapt naar WTO om staalheffing Canada

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht ingediend tegen Canada, vanwege importbeperkingen van Chinees staal. De Chinese regering noemt die maatregel "typisch handelsprotectionisme" dat indruist tegen de regels van de internationale handelsarbiter.

De stap naar de WTO markeert een nieuwe fase in het hoogoplopende handelsconflict tussen beide landen. Eerder deze week kondigde China forse voorlopige importheffingen aan op Canadees koolzaad, formeel als reactie op vermeende prijsdumping door Canada.

In maart voerde China al importheffingen van 100 procent in op koolzaadolie en enkele aanverwante producten uit Canada. Dit volgde op Canadese heffingen op elektrische auto's, staal en aluminium uit China in het voorgaande jaar.