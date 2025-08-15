ECONOMIE
Kort geding om pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:22
AMSTERDAM (ANP) - Bij de rechtbank in Amsterdam is vrijdagmiddag een kort geding, aangespannen door de organisatoren van een protest tegen het geweld in Gaza. Onder meer XR Justice Now!, Palestijnse Gemeenschap Nederland en de Internationale Socialisten willen protesteren op de Dam, maar dat mag volgens hen niet van de gemeente.
De demonstranten willen in een mars van de Dam naar het Museumplein lopen, maar mogen naar eigen zeggen niet beginnen op de Dam. Waar de activisten dan wel mogen staan, zou nog onderwerp van overleg zijn, maar de demonstranten vinden alleen de Dam geschikt. Ze willen daar een ceremonie houden voor de journalisten in Gaza die vorige week door Israël zijn gedood. De gemeente zegt niets over de zaak. "Laten we het kort geding afwachten", aldus een woordvoerder.
De demonstratie staat gepland voor zaterdag om 14.00 uur. Het kort geding is vrijdag om 16.00 uur, aldus de rechtbank. Advocaat Willem Jebbink staat de organisaties bij.
