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China verwerpt kritiek op nieuwe filialen Starbucks in Xinjiang

Economie
door anp
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BEIJING (ANP/AFP) - China verwerpt kritiek vanuit de Amerikaanse overheid op het openen van nieuwe filialen van koffieketen Starbucks in de regio Xinjiang. Een woordvoerder van de Chinese overheid verklaarde dit weekend dat het gaat om een nieuwe poging "om China aan te vallen en zwart te maken".
Een belangrijk lid van het Amerikaanse Congres had Starbucks opgeroepen twee pas geopende koffiezaken in de Chinese regio te sluiten om vermeende mensenrechtenschendingen in dat gebied. Met de nieuwe vestigingen in de stad Ürümqi zou een Amerikaans merk verbonden worden aan de "wrede campagne" van China tegen de Oeigoeren, stelde John Moolenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden.
Mensenrechtenorganisaties beschuldigen China al tijden van onderdrukking van de overwegend islamitische minderheid in Xinjiang. De VN waarschuwde in 2022 voor mogelijke misdaden tegen de menselijkheid. Daarbij zou sprake zijn van dwangarbeid. China ontkent dit alles. In het commentaar noemde de overheidswoordvoerder "de zogenoemde genocide in Xinjiang een schaamteloze leugen".
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