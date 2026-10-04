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Nieuw oponthoud Formule 1-race Maleisië door stilvallende auto's

Sport
door anp
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SEPANG (ANP) - De startprocedure bij de Grote Prijs van Bahrein is afgebroken, omdat tal van coureurs problemen hadden met hun Formule 1-auto tijdens de opwarmronden. Het leek erop alsof software in de half-elektrische auto's niet functioneerde in de regen. Onder anderen Max Verstappen en Lewis Hamilton ervoeren problemen bij het intrappen van het gaspedaal.
De start van de race op het circuit van Sepang was al uitgesteld door noodweer op de baan. Er was lang oponthoud door zware regenval, met ook donder en bliksem erbij.
Autosportfederatie FIA gaf een halfuur na de oorspronkelijke starttijd van 09.00 uur (Nederlandse tijd) aan dat de coureurs eerst een aantal opwarmronden zouden rijden om te bekijken of de race daadwerkelijk kan starten. De natte baan leek niet zozeer het probleem; het was de elektronica in de auto's die tegenwerkte.
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