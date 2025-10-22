Zoon Ridouan Taghi maakt procesafspraken met OM in strafzaak

ZWOLLE (ANP) - Faissal T., de zoon van Ridouan Taghi, heeft in zijn strafzaak procesafspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Dat bleek woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Wat die afspraken precies inhouden, is niet bekendgemaakt.

Met dit soort afspraken kan een strafzaak sneller worden afgehandeld. Vaak volgt er een minder uitgebreide inhoudelijke behandeling, waarbij de verdediging geen verweer voert en het OM een lagere straf eist. Ook kan worden afgesproken dat er geen hoger beroep volgt. Het is geen schuldbekentenis van de verdachte.

Faissal T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Hij werd in september 2023 aangehouden in Dubai. Het OM denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens aanhouding eind 2019.

De zaak van T. wordt op 12 en 19 januari behandeld in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.